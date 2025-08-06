TEMA’dan sahte bağış isyanı!

TEMA Vakfı tarafından yapılan açıklamada “OKX TR (OKX Türkiye) şirketi sosyal medya hesaplarından 4 Temmuz 2025 tarihinde yapılan paylaşımda, TEMA Vakfı aracılığıyla 10.000 fidan bağışında bulunulduğu ifade edilmiştir. Vakfımızın adının, bilgimiz ve onayımız olmadan kullanıldığı bu paylaşımın öncesinde ya da sonrasında OKX TR tarafından Vakfımız ile herhangi bir bağış süreci yürütülmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

OKX TR (OKX Türkiye) şirketi sosyal medya hesaplarından 4 Temmuz 2025 tarihinde yapılan paylaşımda, TEMA Vakfı aracılığıyla 10.000 fidan bağışında bulunulduğu ifade edilmiştir.



Vakfımızın adının, bilgimiz ve onayımız olmadan kullanıldığı bu paylaşımın öncesinde ya da sonrasında… — TEMA Vakfı (@temavakfi) August 5, 2025

KRİPTO ŞİRKETİNE TEPKİLER ARTIYOR

TEMA Vakfı’nın yaptığı açıklama sonrasında kripto şirketine tepkiler büyüyor. X kullanıcıları şirketi orman yangınları gibi hassas bir konuyu PR çalışmasına dönüştürdüğünü söyleyerek eleştirirken ünlü şarkıcı Fettah Can da konuyla ilgili tepki gösterdi.

Sözünüzün arkasında durun @OKXTurkiye — Fettah Can (@fettahcan) August 5, 2025



OKX TR’DEN CEVAP

TEMA Vakfı’nın paylaşımından sonra OKX TR de sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı. OKX TR açıklamasında, 10.000 fidan bağışını orman yangınlarından etkilenen İzmir’de yapmak istediklerini ancak TEMA’nın halihazırda İzmir’de yanan bölgelerde fidan dikimi yapılmadığını söylemesi sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Geleceğe Nefes programına katılmak için başvuru yaptıklarını ifadelerine yer verdi. TEMA Vakfı’nın yaptığı açıklamanın üzücü olduğu belirtildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLAYACAK

OKX TR’nin söz konusu bağışı ne zaman ve hangi kurum aracılığıyla yapacağı merak konusu olurken, şirket gelişmelerle ilgili kullanıcılarını bilgilendireceğini belirtti. OKX TR’nin TEMA Vakfı’na bağış yapacağını duyurduğu paylaşımı hala kaldırmaması ise dikkat çekti.

TEMA Vakfı konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yapılan talep ve uyarılara rağmen söz konusu paylaşım firmanın sosyal medya hesabından kaldırılmamıştır. Kamuoyunu yanıltma riski taşıyan bu durumun Vakfımızın şeffaflık ve güven ilkeleriyle bağdaşmadığını önemle belirtir, içeriğin 3 (üç) iş günü içinde yayından kaldırılmaması halinde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla hukuki yollara başvurulacağını bilgilerinize sunarız.” ifadeleri kullanıldı.