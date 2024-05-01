Temassız ödeme yapanlar dikkat. 1 Temmuz'da değişiyor

Kredi ve banka kartları ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmayı kolaylaştıran temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti değişiyor.
1 Temmuz 2024'ten itibaren şu anda 750 lira olan limit yükseltilerek 1500 liraya çıkarılacak.
2 YIL SONRA LİMİT GÜNCELLENDİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıda, "1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi" ifadeleri kullanıldı.
BDDK ayrıca "Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak." ifadelerine de yer verdi.
KREDİ KARTI KULLANIMI YÜZDE 118 ARTTI
Kartlarla yapılan alışveriş tutarı 1 trilyon liraya dayanırken kartlı ödemelerin ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 arttığı görüldü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre kartta taksitli alışverişte de artış olduğu kaydedildi.
Kartlı ödemeler ocak ayında yıllık yüzde 118 arttı. Enflasyondaki yükseliş kredi kartı kullanımına yansıdı. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, kartlı ödemeler 970,1 milyar lirayı buldu.
Ödemelerin 810,9 milyar lirası kredi kartlarıyla, 141,1 milyar lirası banka kartlarıyla, 18,1 milyar lirası ön ödemeli kartlarla yapıldığı aktarıldı.