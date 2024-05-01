Temassız ödeme yapanlar dikkat. 1 Temmuz'da değişiyor

Temassız ödeme yapanlar dikkat. 1 Temmuz'da değişiyor
Kaynak: Haber Merkezi / AA
Temassız ödeme limitinin, 1 Temmuz tarihinden itibaren değişeceği açıklandı. Limitin 750 liradan 1500 liraya yükseltileceği belirtildi.
1/8
Temassız ödeme yapanlar dikkat. 1 Temmuz'da değişiyor 1

Kredi ve banka kartları ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmayı kolaylaştıran temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti değişiyor.

2/8
Temassız ödeme yapanlar dikkat. 1 Temmuz'da değişiyor 2

1 Temmuz 2024'ten itibaren şu anda 750 lira olan limit yükseltilerek 1500 liraya çıkarılacak.

3/8
Temassız ödeme yapanlar dikkat. 1 Temmuz'da değişiyor 3

2 YIL SONRA LİMİT GÜNCELLENDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıda, "1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi" ifadeleri kullanıldı.

4/8
Temassız ödeme yapanlar dikkat. 1 Temmuz'da değişiyor 4

BDDK ayrıca "Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak." ifadelerine de yer verdi.

5/8
Temassız ödeme yapanlar dikkat. 1 Temmuz'da değişiyor 5

KREDİ KARTI KULLANIMI YÜZDE 118 ARTTI

Kartlarla yapılan alışveriş tutarı 1 trilyon liraya dayanırken kartlı ödemelerin ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 arttığı görüldü.

6/8
Temassız ödeme yapanlar dikkat. 1 Temmuz'da değişiyor 6

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre kartta taksitli alışverişte de artış olduğu kaydedildi.

7/8
Temassız ödeme yapanlar dikkat. 1 Temmuz'da değişiyor 7

Kartlı ödemeler ocak ayında yıllık yüzde 118 arttı. Enflasyondaki yükseliş kredi kartı kullanımına yansıdı. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, kartlı ödemeler 970,1 milyar lirayı buldu.

8/8
Temassız ödeme yapanlar dikkat. 1 Temmuz'da değişiyor 8

Ödemelerin 810,9 milyar lirası kredi kartlarıyla, 141,1 milyar lirası banka kartlarıyla, 18,1 milyar lirası ön ödemeli kartlarla yapıldığı aktarıldı.

İlgili Haberler
Mevduat hesaplarında flaş karar. Bakın o oran kaça çıkarıldı
Kütahya'da ormana girişler yasaklandı.
Kütahya'da ormana girişler yasaklandı.
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu
Kripto paralarda kan kaybının nedeni belli oldu
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar güne nasıl başladı?
Otomotiv devi iflas etti. Kimse bu kararı beklemiyordu
Otomotiv devi iflas etti. Kimse bu kararı beklemiyordu
İslam Memiş son uyarıyı yaptı
İslam Memiş son uyarıyı yaptı
Nebati'nin geride bıraktığı fırtına devam ediyor. Bir büyükşehirde ekmeğe mecburen zam geliyor.
Nebati'nin geride bıraktığı fırtına devam ediyor. Bir büyükşehirde ekmeğe mecburen zam geliyor.
250 bin TL'nin faiz getirisi cüzdanları dolduruyor. Aracını tarlasını satan faize yatırıyor
250 bin TL'nin faiz getirisi cüzdanları dolduruyor. Aracını tarlasını satan faize yatırıyor