Seçimde yer alacak partiler 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde gösterilmesi planlanan milletvekili adaylarının belirlenmesi için temayül yoklaması yapıyor. Peki, temayül yoklaması nedir? Temayül yoklaması ne anlama geliyor?

Seçim çalışmalarından biri de adaylık değerlendirmesine alınacaklarla ilgili temayül yoklaması yapılması. Peki, temayül yoklaması nedir?

TEMAYÜL NE DEMEK?

Temayül kelime anlamı olarak eğilim, bir yana eğilme anlamına geliyor.

TEMAYÜL YOKLAMASI NEDEN YAPILIR?

Temayül yoklaması kimin kime destek verdiğini öğrenmek için yapılan bir oylama şeklidir.

Genelde siyasi partiler tarafından kullanılan bu yöntem seçmenin adaylardan hangisine daha fazla ilgi, meyyal gösterdiğini anlamak için kullanılan bir araştırma yönetimidir.

TEMAYÜL YOKLAMASI NASIL YAPILIR?

Kimin kime destek verdiğini öğrenmek için yapılan bir oylama şekli olan temayül yoklaması, genelde siyasi partiler tarafından kullanılan bu yöntem seçmenin adaylardan hangisine daha fazla ilgi, meyyal gösterdiğini anlamak için kullanılan bir araştırma yönetimidir.