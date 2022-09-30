TEM'de 3 tır birbirine girdi: 3 yaralı

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, yol üzerinde seyir halinde olan Ertan G. idaresindeki tır, hemen önünde seyreden Memiş A. yönetimindeki tıra çarptı. Bunun ardından en arkadan gelen Emrah M. idaresindeki tır da duramayarak kazaya karıştı.

Kazanın şiddetiyle Emrah M., paramparça olan tır kupasında sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı.

TIRDA SIKIŞAN SÜRÜCÜ YARALANDI

Ekiplerin çalışmalarının ardından aracından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAZA NEDENİYLE YOL TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Öte yandan kazanın ardından TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik akışı, kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan tırların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA / İHA)