TEM'de 5 araç birbirine girdi

Kaynak: DHA
TEM yolunu Kocaeli geçişinde zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. 5 aracın birbirine girdiği kazada trafik kilitlendi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM yolu Ankara istikameti Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. Aynı istikamete seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 2 cip, 2 otomobil ve 1 TIR çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kimsenin yaralanmadığı tespit edildi. Kaza nedeniyle 3 şeritli otoyol jandarma ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Ankara istikametinde oluşan trafik, araçların yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

