Arıza yapan taksiye başka bir taksi arkadan çarptı

(DHA)- Kaza, saat 21.00 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu İstanbul Çevre Yolu Bağlantısı Edirne yönünde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TBB 28 plakalı taksi, sol şeritte radyatör arızası verip durdu.

Araçtan inen taksi şoförü, telefonun ışığıyla arkadan gelen araçları uyarmaya çalıştı. Bu sırada gelen Erhan D.'nin kullandığı 34 TJU 95 plakalı taksi, arızalanıp duran taksiye arkadan çarptı. Şoför Erhan D. araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Erhan D. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası iki taksi de kullanılmaz hale gelirken, TEM Otoyolu İstanbul Çevre Yolu Bağlantısında trafik durma noktasına geldi. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.