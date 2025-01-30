TEM’de bariyere çarpan cipe taksi çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Cipten yol kenarına savrulan sürücü Volkan Artun (31) hayatını kaybederken, taksi sürücüsü Ş.K. ise yaralandı.

SÜRÜCÜ YOL KENARINA SAVRULDU

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Dilovası ilçesi geçişi Diliskelesi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Volkan Artun idaresindeki 41 ART 193 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen cip devrilirken, araçtan fırlayan sürücü Volkan Artun, yol kenarındaki yeşillik alana savruldu. Aynı istikamette ilerleyen Ş.K. yönetimindeki 34 TBM 90 plakalı ticari taksi ise duramayarak devrilen cipe çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler Volkan Artun ve Ş.K., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan Artun burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TRAFAKİ AKIŞI BİR SÜRE KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde trafik akışı, jandarma ekipleri tarafından bir süre kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılması ve yolda yapılan temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.