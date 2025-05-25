TEM’de dehşet: Araç bariyere çarptı: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
TEM’de dehşet: Araç bariyere çarptı: Yaralılar var

TEM Otoyolu Kocaeli’de bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı. 6 kişinin bulunduğu araçta can pazarı yaşandı.

Kaza, saat 10.00 sırlarında TEM Otoyolu'nun Körfez ilçesi geçişi Kışladüzü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden H.Ç. idaresindeki 34 UK 6183 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarpıp devrildi. 6 kişinin bulunduğu araçta sıkışan H.Ç. ve M.Ç. ile Y.Ç yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 3 şeritli TEM Otoyolu'nun Ankara yönündeki ulaşım bir süre 2 şeritten jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Aracın çekiciyle yoldan kaldırılması sonra trafik yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM’de dehşet: Araç bariyere çarptı: Yaralılar var

TEM’de dehşet: Araç bariyere çarptı: Yaralılar var

TEM’de dehşet: Araç bariyere çarptı: Yaralılar var

TEM’de dehşet: Araç bariyere çarptı: Yaralılar var

TEM’de dehşet: Araç bariyere çarptı: Yaralılar var

TEM’de dehşet: Araç bariyere çarptı: Yaralılar var

TEM’de dehşet: Araç bariyere çarptı: Yaralılar var

TEM’de dehşet: Araç bariyere çarptı: Yaralılar var

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