TEM'de feci kaza! Araç kağıt gibi ezildi

Sakarya TEM Otoyolu üzerinde yaşanan bir trafik kazasında, bir tırın arkadan çarptığı hafif ticari araç neredeyse tamamen ezilerek büyük hasar gördü.

Kaza sonucunda, biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Olay, Hendek ilçesi Hamitli Mahallesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinin önünde meydana geldi.

Ankara yönüne doğru ilerleyen 71 DV 309 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca, aynı istikamette seyreden 66 KL 767 plakalı tır büyük bir hızla çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle adeta bir kağıt gibi ezilen aracın içindeki E.C. ve M.K. yaralandı.

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar Hendek Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Yapılan ilk incelemelerde yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazadan hemen sonra çekilen görüntülerde, bir yaralının kanlar içinde yerde yattığı anlar cep telefonlarına yansıdı.

Kazanın detayları ve olayın meydana geliş nedeni yetkililer tarafından araştırılıyor.