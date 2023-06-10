TEM'de gişelere çarpan otomobil alev topuna döndü

Edirne’de direksiyon hakimiyetini kaybeden 184 promil alkolü sürücünün kullandığı otomobil, gişelere çarparak alev alev yandı.

TEM'de gişelere çarpan otomobil alev topuna döndü

İHA'nın haberine göre, kaza, TEM Otoyolu Edirne'ye geçiş gişelerinde meydana geldi. İstanbul’dan Edirne istikametine seyir halinde olan Kazım K. idaresindeki 81 BH 222 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu gişelere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Edirne’ye giriş gişelerini kapatan sürücü Kazım K. idaresindeki otomobil alev alarak yanmaya başladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan otomobili müdahale ederek soğutma çalışmaları yaptı.

Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde kazayı yara almadan atlatan sürücü Kazım K.’nın 184 promil alkolü olduğunu tespit etti.

Kaza sonrası İstanbul-Edirne istikametindeki trafik akışı ise tek gişeden sağlandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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