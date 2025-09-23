TEM'de korkunç kaza! Savrulan minibüs tekerlekli sandalyeli kişiye çarptı

İstanbul TEM Otoyolu Avcılar gişeleri mevkiinde, Topkapı istikametinde seyreden minibüs sürücüsü ile TIR çarpıştı. Kaza sonra cip savrularak tekerlekli sandalyeli adama çarptı.

Kaza saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar gişeler mevkisinde meydana geldi. Topkapı istikametinde seyreden 34 NIJ 578 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen 34 KRE 628 plakalı TIR ve 34 MKB 800 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, yol kenarındaki taralı alanda peçete satan tekerlekli sandalyeli kişiye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan engelli kişi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekiciler ile yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

