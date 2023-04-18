TEM'de trafik kilitlendi. İstanbul yönü kapandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda arıza yaptığı için sürücüsünün sol şeride park ettiği otomobile kamyon çarptı. Trafiğe kapanan yolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.