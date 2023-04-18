TEM'de trafik kilitlendi. İstanbul yönü kapandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda arıza yaptığı için sürücüsünün sol şeride park ettiği otomobile kamyon çarptı. Trafiğe kapanan yolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'de trafik kilitlendi. İstanbul yönü kapandı

DHA

Kaza, saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gültepe tünelleri yakınlarında meydana geldi. Emin C.'nin arızalandığı için sol şeride park ettiği otomobile Mustafa Y. yönetimindeki gıda yüklü kamyon çarptı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere köpük sıktı.

Kaza nedeniyle 30 dakika trafiğe kapalı kalan yolda, uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobille kamyonun kaldırılması ile yol, yeniden trafiğe açıldı.

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