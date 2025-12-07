İstanbul Bağcılar’da TEM Otoyolu'nda C.Y. simli sürücü yan yolda otomobilini sol şeride çekerek direksiyon kabininde uyudu. Bu sırada aynı güzergahta çekici ile ilerleyen Tamer Yiğit, otomobilin başına giderek sürücüyü uyandırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen ekipler, aracın kapılarına ve camlarına vurup otomobili sallayarak sürücüyü uyandırmayı denedi.

BALTA İLE CAMI KIRDILAR

Sürücünün tepki vermemesi üzerine itfaiye ekipleri, balta ile otomobilin camını kırarak C.Y.’yi uyandırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerin ardından C.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı