TEM'de zincirleme kaza: 3 tır birbirine girdi, 1 kişi yaralandı

Silivri TEM Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

TEM'de zincirleme kaza: 3 tır birbirine girdi, 1 kişi yaralandı

Kaza, Silivri TEM Otoyolu Tekirdağ istikameti Çerkezköy Gişeler mevkide meydana geldi. İddiaya göre, gişeleri geçtikten sonra Beyciler sapağına girmeye çalışan 3 tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetlerini kaybederek birbirine çarptı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın içinde sıkışan bir tır sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçtan çıkartılarak ambulansla Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, 3 tır ise görevlilerin çalışmaları sonrası kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

aw029046-01-1.jpg

Öne Çıkanlar
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Son Haberler
Şehrin göbeğinde aracına domuz çarptı Güncel
Şehrin göbeğinde aracına domuz çarptı
Orhan Uğuroğlu Ankara'da kesin kazanacak adayı şimdiden açıkladı Güncel
Orhan Uğuroğlu Ankara'da kesin kazanacak adayı şimdiden açıkladı
Real Madrid kararını verdi. Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde Spor
Real Madrid kararını verdi. Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde
Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü Güncel
Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü
Siirt'te anız yangını Güncel
Siirt'te anız yangını
Okay Yokuşlu cephesinden transfer açıklaması. Adı Galatasaray ile anılıyordu Spor
Okay Yokuşlu cephesinden transfer açıklaması. Adı Galatasaray ile anılıyordu
3 kat artırılan kirasını ödeyemeyince engelli kiracısını eşyalarıyla sokağa attı Güncel
3 kat artırılan kirasını ödeyemeyince engelli kiracısını eşyalarıyla sokağa attı