TEM'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Kaza, saat 14.00 civarında TEM Otoyolu'nun İzmit kesiminde meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen 3 tanker, 2 TIR ve 1 otomobilin karıştığı kazada, LPG yüklü bir tanker bariyerleri aşarak ağaçlık bir alana devrildi. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul yönündeki trafik durma noktasına geldi ve uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, LPG yüklü tankerin patlama riskine karşı güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.