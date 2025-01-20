Temel Conta’da grevdeki işçiler "direnmeye devam edeceğiz" dedi

İzmir’de Petrol-İş’in örgütlü olduğu Temel Conta isimli fabrikada sendikal haklarının engellenmesine ve asgari ücret dayatılmasına karşı 42 gündür grevde olan işçiler, “Temel Conta’da kölelik sistemi bitene kadar, sendikamız kabul edilene kadar direnmeye devam edeceğiz” dedi.

İzmir’de Petrol-İş Aliağa Şubesi'nin örgütlü olduğu Bornova ilçesindeki Temel Conta isimli fabrikada, sendikal haklarının engellenmesine, asgari ücret dayatılmasına ve sağlıksız çalışma koşullarına karşı greve giden işçiler bugün direnişlerinin 42’nci gününe girdi. Kadınların çoğunlukta olduğu işçiler, sendika ile anlaşmanın sağlanmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor.

"20 YILDAN BERİ BURADA ASGARİ ÜCRET DAYATMASI VAR"

Grevdeki işçilerden Şadiye Güldal, 20 yıldan beri Temel Conta’da çalıştığını belirterek, ANKA Haber Ajansı’na şunları söyledi:

"20 yıldan beri burada asgari ücret dayatması var. Biz burada bir yıl önce sendikaya üye olduk. Sendikaya üye olduktan sonra baskılar, mobbingler daha da fazlalaştı. Örneğin doktora gidiyoruz, rapor aldığımız halde bize tutanak tutuluyor. Biz burada ‘sendikasız çalışmayacağız’ diyoruz. Sendikayı patron kabul edene kadar buradayız."

"SENDİKAMIZ KABUL EDİLENE KADAR DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

11 yıldır Temel Conta’da çalışan işçi Senem Kaya da “Bir yıl önce örgütlenmeye başladık burada. Bir yıldır mücadeleyi devam ettiriyoruz içerde. Şimdi dışarıya taşındı mücadelemiz. 42 gündür grevdeyiz. Temel Conta’da kölelik sistemi bitene kadar, sendikamız kabul edilene kadar direnmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.