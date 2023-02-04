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Karamollaoğlu, Akşener'i ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altılı masanın 13 Şubat'ta gerçekleşecek 12. toplantısı öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 19:56
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Temel Karamollaoğlu Meral Akşener'i ziyaret etti

Karamollaoğlu, Akşener'i ziyaret etti
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı bileşenleri altı siyasi parti liderine ev sahipliği yapacağı 13 Şubat’taki zirve öncesinde Genel Başkanları ziyaret ediyor. Karamollaoğlu, bugün öğlen saatlerinde İYİ Parti Genel Merkezi’nde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi.

Karamollaoğlu hafta içinde; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başbakanı Ali Babacan ile bir araya gelmişti.

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