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  • Temel Karamollaoğlu’ndan ‘Abdullah Gül’ün adaylığına yeşil ışık: Geçen sefer adaylığını ben teklif etmiştim...

Temel Karamollaoğlu’ndan ‘Abdullah Gül’ün adaylığına yeşil ışık: Geçen sefer adaylığını ben teklif etmiştim...

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, “Geçen sefer Abdullah Bey'in adaylığını ben teklif etmiştim kabul görmüştü ama o zamanki şartlar altında başta Meral Hanım olmak üzere bir ittifak sağlanamadı” dedi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 01:36
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Temel Karamollaoğlu’ndan ‘Abdullah Gül’ün adaylığına yeşil ışık: Geçen sefer adaylığını ben teklif etmiştim...

Temel Karamollaoğlu’ndan ‘Abdullah Gül’ün adaylığına yeşil ışık: Geçen sefer adaylığını ben teklif etmiştim...
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altılı masada 'cumhurbaşkanı adayı' konusunda müzakere edilmediğini belirterek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığını 'garipsemeyeceğini' ifade etti.

Karamollaoğlu, "Abdullah Bey'in öyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspettir. Abdullah Bey'in bir tecrübesi var" görüşünü savundu.

TV 5'te Mehmet Yılmaz'ın sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayı konusundaki görüşünü şu şekilde ifade etti:

"Bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde hiç müzakere edilmedi. Geçen sefer Abdullah Bey'in (Gül) adaylığını ben teklif etmiştim kabul görmüştü ama o zamanki şartlar altında önceden cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler başta Meral Hanım olmak üzere bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı o da seçilir miydi seçilmez miydi ayrı bir konu. Bugün Abdullah Bey'in öyle bir intiba doğuracak adımlar atması bence menfi değil müspettir. Düşünülebilir, olur olmaz ama şuan için kesin bir fikir ifade etmek doğru değil. Ama Abdullah Bey'in bir tecrübesi var. Aynı zamanda buradaki tavrı da net. Geçen sefer "aday olabilirim ittifak olursa" demişti. O da gündeme gelebilir, ben bunu garipsemem."

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Asker
3.09.2022 02:43
Abdullah Gül aday olsun millet ittifakına oy yok.  
 
Uzay Fenercioğlu
3.09.2022 02:21
Temel bey, eğleniyor.  
 
Kerime İzleyen
3.09.2022 02:20
Bir çok yobaza göre iyi biri ama kendisine sıra gelmeyeceğini anladığından gülü işaret ediyor.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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