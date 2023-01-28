Karamollaoğlu’ndan ‘aday’ açıklaması: Şubatta mutlaka netleşecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Şubat ayı içerisinde cumhurbaşkanı adayı mutlaka netleşecek” dedi.

TV5’te katıldığı programda Mustafa Yılmaz’ın sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, 26 Ocak'ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde bir araya gelen Altılı Masa liderlerinin on birinci toplantısı hakkında detaylar paylaştı, muhalefetin cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, "Buradaki mesele, seçilebilecek, toplumun teveccühünü kazanacak ve 6 partinin de desteklediği bir cumhurbaşkanı adayının kararlaştırılması" diye konuştu.

"ADAYLIK KONUSU İLK KEZ BU TOPLANTIDA GÜNDEME GELDİ"

Altılı Masa'nın son toplantısında adaylık konusunun ilk kez gündeme geldiğini aktaran Karamollaoğlu, özetle şunları söyledi:

"Bugüne kadar herkesin merak ettiği, nerede bu aday dedikleri konu elbette şimdi gündeme geldi. Neden, çünkü seçim kararı neredeyse alındığı için. Buradaki mesele, şimdi seçilebilecek, toplumun teveccühünü kazanacak ve altı partinin de desteklediği bir cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki günlerde, haftalar içinde kararlaştırılması. Bugüne kadar bu konuyu hiç gündemimize almadık, ilk kez bu toplantıda gündeme geldi. İsim üzerinde hiç konuşulmadı. Şubat ayı içerisinde bu konu mutlaka netleşecek."