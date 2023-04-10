Temel Karamollaoğlu’ndan Muharrem İnce’ye: AKP'ye destek veriyorsan çık söyle

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan genel seçimlerde milletvekili aday listelerinin belli olmasının ardından Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in sorularına cevap verdi.

Karamollaoğlu, “Muharrem Bey’in aday olmasının seçime etkisi ne olur?” sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Zarar veriyor. Muharrem Beyin böyle bir adımı neden attığını anlamıyorum. Bu mantıklı değil. AK Parti’ye destek veriyorsan çık söyle. Bu AK Parti’nin işine yarayan bir adım. Aklım almıyor. Böyle bir mantık doğru değil. Buna rağmen milletin sağ duyusunun hakim olacağını, birinci turda bu işin biteceğini ümit ediyorum.”

Karamollaoğlu, parti tabanının Kemal Kılıçdaroğlu’na bakışı konusunda ise “Tabanımızda farklı tepkiler var. Bu farklı tepkileri dikkate alarak adım atma durumundayız. Ümit ediyoruz ki ciddi bir sapma olmaz. Çünkü tabanımız AK Parti’yi, Sayın Erdoğan’ı tanıyor. Bir, iki yıl içinde bir takım iddiaları ortaya atarak değişmiş gibi gözükmek kimseyi kandırmaya yetmez” ifadelerini kullandı.