Temel kazısı sırasında 4 katlı bina çöktü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Temel kazısı sırasında 4 katlı bina çöktü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir binanın temel kazı çalışması yapılırken yan taraftaki 4 katlı binanın zemininde toprak kayması meydana geldi.

Nazilli Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’nda saat 18.45 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir arsa üzerine yapımı planlanan binanın temel kazısı sırasında, arsanın bitişiğindeki binanın zemininde toprak kayması meydana geldi.

Durumu fark eden iş makinası operatörü, kepçeyi 4 katlı binanın duvarına dayayarak önlem aldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, 4 katlı binadaki vatandaşları kontrollü bir şekilde tahliye etti. Bölgede toprak kaymasının önlenmesi ve temelin sağlamlaştırılması için beton atma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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