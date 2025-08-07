Temel ürünler TÜFE’nin çok üzerinde fiyat artırdı

Temmuz 2025 verileri, Türkiye’de dar gelirli hanelerin yaşadığı ekonomik sıkıntının ne kadar derinleştiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. TÜFE ortalamasının çok üzerinde artış gösteren temel ürün ve hizmetler listesi, günlük hayatın vazgeçilmez ihtiyaçlarını kapsıyor. Barınmadan ısınmaya, gıdadan ulaşım ve bakım hizmetlerine kadar birçok kalemde yaşanan yüksek fiyat artışları, özellikle gelirinin büyük bölümünü bu alanlara ayırmak zorunda kalan haneleri doğrudan etkiliyor.

Listenin en başında gerçek kira kalemi var. Temmuz 2025’te kira fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre %78,95 arttı. Bu oran, TÜFE ortalamasının neredeyse iki katı. Dar gelirli için zaten en büyük gider kalemlerinden biri olan kira, artık maaşların yarısından fazlasını tüketir hale geldi.

Isınma ve enerji cephesinde ise doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri %75,24 oranında yükseldi. Bu artış, kış aylarında dar gelirli haneler için faturaların kabus olacağının habercisi. Enerji maliyetlerindeki bu yükseliş, yalnızca ısınma değil, yemek pişirme ve sıcak su ihtiyacı gibi temel ihtiyaçları da doğrudan etkiliyor.

Dar gelirlinin mutfak masraflarında da ciddi bir yük var. Yumurta, %59,11’lik artışla neredeyse her sabah kahvaltının masrafını ikiye katlamış durumda. Taze balık fiyatları %62,60 artarken, protein kaynaklarına erişim daha da zorlaştı.

Meyve tarafında da tablo iç açıcı değil. Taze meyveler %49,88 artış gösterdi. Bu, sağlıklı beslenmeyi giderek lüks hale getiren bir gelişme. Artan fiyatlar, dengeli beslenmeyi dar gelirli için imkânsız kılarken, sağlıksız ve ucuz gıda tüketiminin artma riski doğuyor.

Sadece barınma ve gıda değil, eğitim ve ulaşım hizmetleri de cep yakıyor. Ortaöğretim ücretleri %67,96, okul öncesi eğitim ve ilköğretim ise %67,80 arttı. Eğitimdeki bu maliyet artışı, çocuklu aileler için bütçeyi zorlayan bir başka unsur.

Ulaşımda ise demiryolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı %61,05, şehir içi demiryolu taşımacılığı %59,89 oranında zamlandı. Otobüsle şehir içi ulaşım da %50,47 artarak toplu taşımanın bile artık ucuz bir seçenek olmaktan çıktığını gösteriyor.

Verilerde ilgi çekici bir diğer nokta, dar gelirlinin yeni ürün satın almak yerine onarım ve bakım hizmetlerine yönelmesi. Ancak bu kalemler de ciddi şekilde pahalanmış durumda. Ayakkabı bakım ve tamiri %54,93, giyim eşyalarının temizlenmesi ve tadilatı ise %51,37 oranında arttı. Yani yeni bir ürün alamayan tüketici, elindekini korumak için bile ciddi bir maliyet yükleniyor. Bu durum, toplumun satın alma gücünün ne kadar gerilediğinin açık bir göstergesi.

Öğrenci yurtları gibi diğer konaklama hizmetleri %53,32 arttı. Bu artış, üniversite öğrencilerinin barınma krizini daha da derinleştirecek. Halı fiyatlarındaki %53,90’lık artış, ev eşyalarının yenilenmesini neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Sağlık hizmetlerinde de benzer bir tablo var. Ayakta tedavi hizmetleri %50,74 oranında artarak, muayene ücretleri ve katkı paylarının bütçe üzerindeki yükünü artırıyor.

TÜİK verilerindeki bu tablo, resmi maaş artışlarının ve asgari ücret zammının, temel yaşam giderlerindeki artışı karşılamaktan çok uzak olduğunu gösteriyor. Özellikle dar gelirli haneler, gelirlerinin büyük kısmını barınma, enerji ve gıda gibi zorunlu ihtiyaçlara ayırmak zorunda kalıyor. Bu da diğer harcamaları kısmalarına ve yaşam kalitelerinin düşmesine neden oluyor.

Temmuz 2025 verileri, en temel ihtiyaçlarda bile fiyat artışlarının yüksek seyrettiğini ortaya koyuyor. Bu artışlar, dar gelirli hanelerin hem bugünkü yaşam standartlarını hem de gelecekteki refah beklentilerini olumsuz etkiliyor.

Kira, enerji, gıda, eğitim ve ulaşım gibi vazgeçilmez kalemlerdeki bu artışlar, toplumsal eşitsizliği derinleştirirken, sosyal politikalarla desteklenmeyen kesimlerin daha da yoksullaşmasına yol açıyor. Mevcut ekonomik politikalarla fiyat artışlarının önüne geçilemezse, dar gelirli için barınma, beslenme ve eğitim gibi temel haklar bile erişilmesi zor bir lükse dönüşebilir.