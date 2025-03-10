Temiz bir Denizli için çalışmalara devam ediliyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Temiz bir Denizli için çalışmalara devam ediliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, cadde, bulvar ve meydanların temizliği konusunda çalışmalarına devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Denizli kent merkezinde cadde, bulvar ve meydanlarda rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yoğun bir şekilde kullanılan alanlarda hem süpürme hem de yıkama çalışmaları gerçekleştirerek şehri daha yaşanabilir hale getiriyor. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun öncülüğünde devam eden bu çalışmalar, Denizli'nin daha temiz ve estetik bir görünüme kavuşmasına katkı sağlıyor.

DENİZLİLİLER MEMNUN

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar Denizlililerden tam not alıyor. Gönül Karbatan, yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduğunu dile getirerek, "Yapılan çalışmalardan gerçekten memnunum. Türkiye'nin sayılı temiz kentlerinden biri Denizli, emeklerine sağlık" dedi. Ömer Gök ise, "Temizliğe çok dikkat ediliyor, yapılan işlemler çok güzel. Bu hizmetlerin daha da artarak iyileşmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Temiz bir Denizli için çalışmalara devam ediliyor

Temiz bir Denizli için çalışmalara devam ediliyor

Temiz bir Denizli için çalışmalara devam ediliyor

Temiz bir Denizli için çalışmalara devam ediliyor

Temiz bir Denizli için çalışmalara devam ediliyor

Temiz bir Denizli için çalışmalara devam ediliyor

Son Haberler
Fenerbahçe, Rangers'a hazırlanıyor
Fenerbahçe, Rangers'a hazırlanıyor
Filistin topraklarını gasbetmeyi savunan isim Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Filistin topraklarını gasbetmeyi savunan isim Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Alanya'da sıcak havayı görenler kendini sahile attı
Alanya'da sıcak havayı görenler kendini sahile attı
Hakan Kutlu "Erzurumspor'un tarihindeki en büyük sıkıntıları yaşıyoruz"
Hakan Kutlu "Erzurumspor'un tarihindeki en büyük sıkıntıları yaşıyoruz"
20 yaşındaki gencin yürek yakan ölümü! "Yan bakma" kavgasına kurban gitmiş
20 yaşındaki gencin yürek yakan ölümü! "Yan bakma" kavgasına kurban gitmiş