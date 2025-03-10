Temiz bir Denizli için çalışmalara devam ediliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Denizli kent merkezinde cadde, bulvar ve meydanlarda rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yoğun bir şekilde kullanılan alanlarda hem süpürme hem de yıkama çalışmaları gerçekleştirerek şehri daha yaşanabilir hale getiriyor. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun öncülüğünde devam eden bu çalışmalar, Denizli'nin daha temiz ve estetik bir görünüme kavuşmasına katkı sağlıyor.

DENİZLİLİLER MEMNUN

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar Denizlililerden tam not alıyor. Gönül Karbatan, yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduğunu dile getirerek, "Yapılan çalışmalardan gerçekten memnunum. Türkiye'nin sayılı temiz kentlerinden biri Denizli, emeklerine sağlık" dedi. Ömer Gök ise, "Temizliğe çok dikkat ediliyor, yapılan işlemler çok güzel. Bu hizmetlerin daha da artarak iyileşmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.