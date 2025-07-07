Temizlenmeyen klimalar öldürüyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Uzmanlar Uyardı!Yaz aylarının vazgeçilmezi klimalar, serinlik ve konfor sunarken, bakımsız bırakıldığında ciddi sağlık riskleri oluşturdu.

Uzmanlar, düzenli temizlenmeyen klimaların lejyoner hastalığı, zatürre, alerjik reaksiyonlar ve hatta yüz felci gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, klima kullanımında bilinçli olmanın hayati önem taşıdığını ortaya koydu.

Uzmanlar, klimaların yanlış kullanımının solunum yolu enfeksiyonlarından kas tutulmalarına kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurgulayarak, “Bakımsız klimalar, hava kalitesini bozarak mikroorganizmaların yayılmasına zemin hazırlar. Filtrelerin düzenli temizlenmesi ve ortamın havalandırılması şart” dedi.

LEJYONER HASTALIĞI: KLİMALARIN GİZLİ TEHDİDİ

Lejyoner hastalığı, bakımsız klimaların en ciddi sonuçlarından biri olarak öne çıktı. Legionella pneumophila bakterisinin neden olduğu bu akciğer enfeksiyonu, nemli ve sıcak ortamlarda hızla çoğaldı.

İngiltere’deki Imperial College London’dan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Susan Hopkins, hastalığın teşhisinin zorluğuna dikkat çekti:

“Lejyoner hastalığı semptomları zatürreyle karışabilir. Kan testleri, idrar antijen testi ve akciğer görüntülemeleriyle doğru tanı konulmalı. Yanlış tedavi, hastalığın ilerlemesine neden olabilir.”

The Lancet Infectious Diseases dergisinde yayımlanan bir çalışma, lejyoner hastalığı vakalarının %70’inin bakımı yetersiz havalandırma sistemlerinden kaynaklandığını ortaya koydu.

Araştırma, yaz aylarında klima kullanımının artmasıyla vaka sayılarında belirgin bir yükseliş olduğunu gösterdi.

Journal of Clinical Microbiology’de yer alan bir başka çalışma ise, Legionella bakterisinin 25–45°C arasındaki sıcaklıklarda hızla çoğaldığını ve klimaların nemli filtrelerinin bu bakteri için “mükemmel bir yuva” olduğunu doğruladı.

ALERJİ VE ASTIM HASTALARI İÇİN BÜYÜK RİSK

Temizlenmeyen klimalar, özellikle alerji ve astım hastaları için ciddi bir tehdit oluşturdu.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden çevre sağlığı uzmanı Dr. Michael Brown, bakımsız klimaların toz, küf ve bakteri yuvası haline gelebileceğini belirtti:

“Filtrelerin düzenli temizlenmemesi, havada asılı kalan alerjenlerin ve mikroorganizmaların yayılmasına neden olur. Bu, alerji ve astım hastaları için ciddi bir risk.”

Avrupa Solunum Derneği’nin (ERS) bir çalışması, uygun sıcaklık ve nem kontrolünün astım krizlerini azalttığını gösterdi. Ancak, düzenli bakımı yapılmayan klimaların iç mekan hava kalitesini düşürerek alerjen kaynaklı sağlık sorunlarını %30 oranında artırdığı belirtildi.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’nun araştırmasına göre, 20-27°C sıcaklık ve %40-60 bağıl nem oranı, insan sağlığı için ideal koşulları oluşturdu. Bu koşullarda klimalar, kronik solunum hastaları için koruyucu bir kalkan görevi görebilir.

DOĞRU KULLANIM VE BAKIM HAYAT KURTARIR

Uzmanlar, klimaların sağlık dostu olabilmesi için bazı temel kurallara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere’deki Imperial College London’dan çevre sağlığı uzmanı Prof. Dr. Sarah Thompson, “Klimalar yaz aylarında konfor sağlarken, yanlış kullanım solunum yolu enfeksiyonları ve alerjik reaksiyonları tetikleyebilir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar daha dikkatli olmalı” dedi.

Thompson, ortam nem oranının kontrol edilmesinin de kritik olduğunu ekledi.

Klima kullanımında önerilen başlıca önlemler şu şekilde:

Düzenli Bakım: Filtrelerin her yıl temizlenmesi, mikroorganizma birikimini engeller.

Bakteri Filtresi Kullanımı: Lejyoner hastalığı gibi tehlikeli bakterilerin yayılmasını önler.

Doğru Sıcaklık Ayarı: 24-26°C, enerji verimliliği ve sağlık açısından ideal.

Direkt Hava Akımından Kaçınma: Soğuk havanın doğrudan yüze veya vücuda gelmesi, kas ağrıları ve solunum yolu tahrişine neden olabilir.

ÇEVRESEL ETKİLER DE GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Klimaların sağlık üzerindeki etkilerinin yanı sıra çevreye olan zararları da uzmanların gündeminde.

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, klima kullanımının 2050’ye kadar üç katına çıkması bekleniyor.

Klimaların yüksek enerji tüketimi ve hidroflorokarbon (HFC) gibi sera gazları salımı, iklim değişikliğini hızlandırdı.

Sophie Geoghegan, “Klimalarda kullanılan R-410A soğutucu akışkanlar, karbondioksitten 2 bin kat daha güçlü bir sera etkisi oluşturuyor. Bu, küresel ısınma için bir felaket” dedi.