Temizliğin 4 doğal yolu nedir?

Temizliğin 4 doğal yolu nedir?
Kaynak: Haber Merkezi
Evlerde temizliğin bazı kritik noktaları olsa da doğal temizlik hiçbir şeye değişilmez. İşte detaylar…
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Temizliğin 4 doğal yolu nedir? 1

Evi canlanmasını, hoş ve ferah tutması sağlayan adımlardan biri temizliktir. Temizlik en kritik ev işlerinden biridir.

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Temizliğin 4 doğal yolu nedir? 2

Temizlikte bazı kimyasal maddeler kullanılsa da doğal yolları da vardır. 4 doğal yöntemi vardır.

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Temizliğin 4 doğal yolu nedir? 3

İlk olarak limon ve tuz karışımıdır. Ahşap tahtaları temizlemek için limon ve uz etkilidir.

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Temizliğin 4 doğal yolu nedir? 4

Özellikle ahşap doğrama tahtalarının temizliğinde kullanılır. Herhangi bir bulaşık deterjanına ihtiyaç duyulmaz.

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Temizliğin 4 doğal yolu nedir? 5

İkinci karışım ise bikarbonat soda ve limon tuzudur. Bu karışım banyo temizliği için önemlidir.

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Temizliğin 4 doğal yolu nedir? 6

Özellikle klozet ve lavabo temizliğinde tercih edilir. Bu karışımı lavabo ya da klozetin içinde dökerek temizlenmesini sağlayabiliriz.

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Temizliğin 4 doğal yolu nedir? 7

Üçüncü olarak da karanfil, limon, tarçın ve biberiye yağıdır. Bu karışımlar bitkisel temizleme için önemlidir.

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Temizliğin 4 doğal yolu nedir? 8

Bu karışım toz alırken ve bir yerleri silerken önemlidir.

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Temizliğin 4 doğal yolu nedir? 9

Dördüncü karışım ise saf alkol ve damıtılmış sudur. Bu yöntem ise ütü suyunun temizlenmesi için kritiktir.

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Temizliğin 4 doğal yolu nedir? 10
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Temizliğin 4 doğal yolu nedir? 11
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Temizliğin 4 doğal yolu nedir? 12
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Temizliğin 4 doğal yolu nedir? 13
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