Temizliğin 4 doğal yolu nedir?

Evi canlanmasını, hoş ve ferah tutması sağlayan adımlardan biri temizliktir. Temizlik en kritik ev işlerinden biridir.
Temizlikte bazı kimyasal maddeler kullanılsa da doğal yolları da vardır. 4 doğal yöntemi vardır.
İlk olarak limon ve tuz karışımıdır. Ahşap tahtaları temizlemek için limon ve uz etkilidir.
Özellikle ahşap doğrama tahtalarının temizliğinde kullanılır. Herhangi bir bulaşık deterjanına ihtiyaç duyulmaz.
İkinci karışım ise bikarbonat soda ve limon tuzudur. Bu karışım banyo temizliği için önemlidir.
Özellikle klozet ve lavabo temizliğinde tercih edilir. Bu karışımı lavabo ya da klozetin içinde dökerek temizlenmesini sağlayabiliriz.
Üçüncü olarak da karanfil, limon, tarçın ve biberiye yağıdır. Bu karışımlar bitkisel temizleme için önemlidir.
Bu karışım toz alırken ve bir yerleri silerken önemlidir.
Dördüncü karışım ise saf alkol ve damıtılmış sudur. Bu yöntem ise ütü suyunun temizlenmesi için kritiktir.