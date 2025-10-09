Kuşadası'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Kaza gece yarısı Kuşadası-Söke yolu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde yaşandı.

Saat 00:30 sıralarında Kuşadası’ndan Söke istikametine seyir halinde olan Mert Satılmışoğlu (32) yönetimindeki 09 BS 321 plakalı otomobil, hızla yol temizliği yapmakta olan Belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın şiddeti ile oluşan gürültüye koşan vatandaşlar olay yerine gelerek hurdaya dönene araç içerisinde sıkışan 32 yaşındaki sürücü Mert Satılmışoğlu’nu kurtarmaya çalıştı.

Bu arada dumanların da yükselmeye başladığı araçtan vatandaşların yoğun uğraşları ile çıkarılan Satılmışoğlu, bölgeye gelen sağlık ekiplerine teslime dildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Belediye temizlik aracını kullanan A.D. isimli görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Satılmışoğlu, Kuşadası Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.