Temizlik fabrikasında patlama, yaralılar var

Kırklareli'nde bir fabrikanın nitrik asit tankının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

Temizlik fabrikasında patlama, yaralılar var

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir temizlik fabrikasında patlama meydana geldi.

Nitrik asit tankında meydana gelen patlamanın neden meydana geldiği henüz belirlenemedi.

Patlamada 3 işçi yaralanırken, fabrikaya itfaiye, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimyasal madde dolu fabrikadaki patlamaya müdahale eden ekipler önlem olarak koruyucu kıyafetler eşliğinde müdahale de bulundu.

Patlamanın ardından bölgeye yayılan kimyasal maddelerden dolayı çevredeki bazı sokak hayvanları da telef oldu.

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