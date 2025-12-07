Kan donduran olay Antalya'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri Yetiştirme Yurdu'nda yaşandı. 5 aylık Arda D. D., uyuduğu yatağın beşiğe küçük gelmesi sonucunda oluşan boşluğa sıkışması sonucunda hayatını kaybetti. Her delil ve ayrıntıyı titizlikle araştıran Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede , iki bakıcı hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istedi.

İddianame Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, kurum müdürüyle ilgili ise savcı, "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan Antalya Valiliği'nden soruşturma izni talep etti. Başsavcılık, bu nedenle kurum müdürünün dosyasını ayırdı. Şüphelilerden birinin temizlik görevlisi olmasına karşın kurum tarafından çocuk bakıcısı olarak görevlendirildiği ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede, görevlilerin Arda bebeği, 4 saat boyunca kontrol etmediği anlatıldı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Arda bebeği ölüme götüren süreç şöyle gelişti.

17 Şubat 2025 tarihinde Kepez Devlet Hastanesi'nde doğan Arda D. D., bir gün sonra taburcu oldu. Ancak iki hafta sonra Arda bebek rahatsızlandı. Anne F. D., oğlunu hemen Kepez Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Anne, savcılık ifadesinde şunları anlattı:

"Acil servis bizi çocuk doktoruna yönlendirdi. Bir gece hastanede kaldık. Daha sonra Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için hastane bizi Rich Hospital Hastanesi'ne sevk etti. Oğlumun burada yatışı yapıldı. Ben de evime gittim. Yaklaşık üç hafta kadar oğlum Rich Hospital Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım servisinde kaldı. Birkaç defa oğlumuzu gördük. Oğlumun tedavisi bittikten sonra hastane yetkilileri bizlere ulaşamayarak oğlumu Antalya Çocuk Evleri Sitesi'ne vermişler. Benim ve eşimin bundan haberi yoktu. Bizim iznimiz ve bilgimiz dışında olmuştur."

ÇOCUKLARINI ADLİ TIP'TAN ALDILAR

Anne F.D.'nin anlattıklarına göre Arda bebek, Mart 2025 tarihinde Antalya Çocuk Evleri Yetiştirme Yurdu'na verildi. Anne ve baba, yetiştirme yurdunda ziyaret ettikleri oğullarının "iyi gözüktüğünü" savcıya anlattı.

F. D., çocuklarını almak istediklerinde "Kendinize kalacak yer ayarlayın" denilerek Arda bebeğin kendisine teslim edilmediğini iddia etti. Oğlunun nasıl öldüğünü bilmediğini belirten anne D., "Kurum yetkilileri eşimi arayarak oğlumun vefat ettiğini söylemişler. Daha sonra eşimle birlikte oğlumun cenazesini Adli Tıp Kurumu'nda morgdan teslim aldık ve defnettik" dedi.

Baba İ. Ç. ise oğlunun özel hastanede olduğu dönemde denetimli olarak çıktığı cezaevine geri döndüğünü, ancak hastaneye aile dostlarının numarasını verdiğini kaydetti.

İKİ BAKICIYA 9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olaya ilişkin soruşturma başlatan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arda bebeğin ölümüne ilişkin bakıcılar Ayşe Y. ve Hesna B. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianameye göre, Arda bebek 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 18.50 sıralarında Sevgi Evleri Yetiştirme Yurdu'nda beşik içerisinde uyuduğu sırada yatağın beşiğe küçük gelmesi sonucu oluşan boşluğa sıkıştı. Bir süre aynı şartlarda kalan Arda bebek, görevlilerin fark etmesi sonucunda kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı, 3 Eylül'de hazırladığı raporda, bebeğin ölümünün "yatakla beşik arasına baş boyun bölgesinin sıkışmasına bağlı havasız kalma sonucu meydana gelmiş olduğu"nu kaydetti.

4 SAAT BOYUNCA BEBEĞİ KONTROL ETMEMİŞLER

Kamera görüntülerine işaret edilen iddianameye göre, görevliler olay tarihinde saat 14.45 sıralarında bebekleri tek tek kontrol etti ve bakım işlemlerini yaptı. Ancak bu işlemden sonra saat 18.46'ya kadar odaya giriş çıkış yapan kişiler olsa da saat bebeğin yatakta oluşan boşluğa sıkıştığı ve hareketsiz kaldığı ancak saat 18.46'da fark edildi.

İddianamede, aradan geçen bunca zamana rağmen bebeklerin odaya girilerek kontrol edilmemesi ve kameradan durumlarının takip edilmemesinin şüpheliler tarafından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket etmek suretiyle bilinçli taksir halini oluşturduğu vurgulandı.

ŞÜPHELİ BAKICI: ASIL İŞİM TEMİZLİK

Hakkında dava açılan bakıcılardan yedi yıllık kurum çalışanı Ayşe Y. savcılık ifadesinde kurumdaki personel yetersizliğine işaret etti. Normalde "sözleşmeli işçi" olarak asıl işinin "temizlik personelliği" olduğunu anlatan Ayşe Y., ancak kurum müdürü Ü. S.'nin personel yetersizliği nedeni ile çocuk bakım elemanı olarak kendisini görevlendirdiğini ifade etti. Ayşe Y. şunları anlattı:

"Olay günü kurumun diğer bebeklerinin banyo günüydü ve kuruma gelen malzemeleri taşımak ile meşgul olduk, yoğun bir gündü. Saat 16.30 sıralarında diğer odada bulunan bebekleri banyo yaptırıyorduk. Bebekleri beslediğimiz sırada saat 18.30 sıralarında Arda Deniz D.'nin bulunduğu odanın önünden geçerken benim gibi bakıcı olan G.K. telaşlı bir şekilde ‘abla bebek' dedi. Bunun üzerine ben de hemen odaya girdim, bebeği ters bir şekilde yatarak gördüm. G.K. bebeği ters yatırmış sonrasında bebeği kucağıma aldım, hareketsiz olduğunu fark ettim, hemen kurum hemşiresinin yanına kucağımda götürdüm. Hemşire ile hastaneye götürdük, 20 dakika sonra görevliler bize bebeğin ex olduğunu söylediler."

"PERSONEL YETERSİZLİĞİ VARDI"

Ancak Ayşe Y. görev tanımlarında bebeklerin bulunduğu odaya belirli bir saat aralığında girilmesi ve kontrol edilmesi gibi durumun söz olmadığını öne sürerken, kendisini şöyle savundu:

"Ağladıklarında ya da mama saatlerinde odalara giriyoruz, kurumda çok fazla bebek olunca personel yetersizliğinden odanın açık olan camından kontrol yapmaktayız. Toplantılarda bebek sayısının fazla olduğunu personel sayısının yetersiz olduğunu daha öncesinden dile getirmiştik. Daha öncesinde beşiklerin çocuklar için uygun olmadığını yataklarının küçük olduğu beşiklerin büyük olduğunu da dile getirmiştik. Bebeklerin yatakları beşiğe göre küçük olduğu için arada boşluk bulunmakta biz görevliler tarafından yastıklar sıkıştırılmaktadır. Bu eksikler eski müdüre de bilgi verildi. Yeni kurum müdürü olan Ü. S. ile yakın zamanda toplantı yapılmış ve kendisine de personel yetersizliği bildirilmişti. Arda Deniz D. isimli bebeğin bulunduğu beşikte yastık yoktu. Bu olayda benim kusurum ve ihmalimin olduğunu düşünmüyorum."

Soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da tutuklanan iki bakıcı, Antalya 6. Sulh Ceza hakimliği tarafından 29 Eylül tarihinde tahliye edildi.

KURUM MÜDÜRÜ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Çocuk Evleri Sitesinde Kurum Müdürü, şüpheli Ü. S. hakkında olaya ilişkin "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan Antalya Valiliği'nden soruşturma izni talep etti. Başsavcılık, bu nedenle kurum müdürünün dosyasını ayırdı.