Temizlik görevlisine tokat atan adamın cezası belli oldu

İzmir’de hipodramda çalışan temizlik görevlisi İrfan güneç, temizlik yaptığı esnada Melih.D tarafından önce sözlü şiddete, daha sonra fiziksel şiddete maruz kalmıştı. Olay sonrası Melih D. isimli kişi hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Temizlik görevlisine tokat atan adamın cezası belli oldu

İzmir'in Buca ilçesindeki Şirinyer Hipodromu'nda 8 Ocak'ta meydana gelen olayda, temizlik görevlisi, evli ve 2 çocuk babası İrfan Güneç, mesai arkadaşlarıyla, at yarışlarının ardından hipodromda temizliğe başladı.

Bu sırada, temizlik yapıldığı için başka yönden gitmesi konusunda uyarılan Melih D., iddiaya göre, işçilerden Güneç'in yanına gelip tehdit ve küfredip, tokat attı. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Güneç, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisiyle Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi oldu. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, savcı, Melih D. hakkında 'basit yaralama', basit tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istedi.

İzmir 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce iddianame kabul edildi. İddianamede kamera kayıtlarından da görüldüğü üzere sanığın, İrfan Güneç'e tokat atmasıyla 'kasten yaralama' eylemini gerçekleştiğini, herkesin duyabileceği ortamda sanığın Güneç'in şeref ve saygınlığını sinkaflı küfürlerle zedelediği, son olarak 'seninle görüşeceğiz' sözüyle de tehdit eylemini gerçekleştirdiğine yer verildi.

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