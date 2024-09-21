Temizlik işçisinden insanlık dersi

Elazığ'da temizlik işçisinde örnek davranış. İçinde yüklü para ve altın bulunan cüzdan buldu, ilk işi cüzdanı polise teslim etmek oldu.

Elazığ'da temizlik işçisi olarak çalışan kişi, caddede temizlik yaparken içinde altın ve yüklü miktarda para olan cüzdan buldu. Örnek bir davranış sergileyen işçi, cüzdanı sahibine ulaştırması için amirleri ile birlikte polise teslim etti.

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan 59 yaşındaki Mehmet Gürgöze, İcadiye Mahallesi Birinci Harput Caddesi'nde çalıştığı sırada yerde siyah renkte bir cüzdan buldu. Cüzdanın içinde altın ve yüklü miktarda para olduğunu gören Gürgöze, bu durumu fırsat olarak görmeyip örnek bir davranış sergileyerek cüzdanı sahibine ulaştırmak üzere amirleriyle birlikte polise teslim etti. Olayın ardından İHA muhabirine konuşan Gürgöze, "Allah bana haram para yemeyi nasip etmesin" diyerek bulduğu paranın kendisine ait olmadığını vurguladı.