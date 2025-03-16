Temizlik yaparken tankın içine düştü! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Temizlik yaparken tankın içine düştü! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tankerin üzerinde temizlik yaparken dengesini kaybedip tankın içine düştü. Abdullah Polat (56), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, 13.30 sıralarında Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak'ta meydana geldi. Kimyasal madde taşımacılığı yapan bir firmada şoför olan Abdullah Polat park halindeki 54 DL 044 plakalı tankerin üzerine çıktı.

Temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden Polat, yaklaşık 2 metre yükseklikten tanka düştü. Fenalaşan ve dışarıya çıkamayan Abdullah Polat'ı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Temiz hava solunum maskesi takan itfaiye eri merdivenle tankın içine girdi. Polat, sedye ile tankın üzerine çıkarıldı. Abdullah Polat, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polat'ın, tankın içinde biriken kimyasal gazı soluması nedeniyle fenalaştığı ihtimali üzerine duruluyor. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Temizlik yaparken tankın içine düştü! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Temizlik yaparken tankın içine düştü! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Temizlik yaparken tankın içine düştü! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Temizlik yaparken tankın içine düştü! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Temizlik yaparken tankın içine düştü! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Temizlik yaparken tankın içine düştü! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

Temizlik yaparken tankın içine düştü! Ekipler kurtarmak için seferber oldu

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