Temmuz ayı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

ALİ YAZAN ORDU/ YENİÇAĞ

Her ay düzenli olarak yapılan ve il’in genel güvenlik, asayiş ve trafik durumunun değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Muammer Erol’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik 97. Bot Komutanı Üsteğmen Miralay Tolga Akalp ile güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.

Her ay farklı bir konunun ele alındığı ve değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısının bu ayki konusu uyuşturucu ile mücadele çalışmaları oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından sunum yapılarak, uyuşturucu ile mücadelede ülkemizin ve ilimizin genel durumu, uyuşturucu arzı ile mücadele çalışmaları, uyuşturucuya karşı risk analiz çalışmaları ve yakalamalar, saha çalışmaları, yapılan planlı operasyonlar ve bu operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarları ile uyuşturucuya karşı yürütülen önleyici faaliyetler hakkında Vali Muammer Erol ve toplantıya katılanlara bilgilendirmede bulunuldu.

Yapılan sunumda, Ordu’nun uyuşturucu ile mücadele konusunda en başarılı illerden birisi olduğu ve uyuşturucu kullanım oranının en düşük büyükşehir olduğu vurgulandı.



Ordu’da uyuşturucu madde kullanımının daha da azaltılması için önleyici faaliyetlere ağırlık verildiğini belirten yetkililer, toplumun her kesimine yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlendiğini, broşür dağıtımı yapıldığını, “En İyi Narkotik Polisi/Jandarması: Anne” projesi kapsamında annelere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini, “Güvenli Okul, Güvenli Eğitim” projesi çerçevesinde okul çevrelerinde gerekli tedbirlerin alındığını ifade ettiler.