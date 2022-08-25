25 Ağustos 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Geçen ayın sağlık çalışanı şiddet raporu açıklandı

Geçen ayın sağlık çalışanı şiddet raporu açıklandı

Sağlık-Sen’in açıklaması ürküttü. 'Sağlıkta Şiddet Raporu'nda temmuz ayında sağlık çalışanlarına yönelik 30 şiddet olayının meydana geldiği, 60 sağlık çalışanının mağdur olduğuna dikkat çekildi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 12:27
Takip Et

Temmuz ayında 60 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

Geçen ayın sağlık çalışanı şiddet raporu açıklandı
+
Aa
-

Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, şiddetin en çok hasta ve hasta yakınları tarafından gelmesinin de şiddete karşı toplumsal duyarlılığın oluşturulmasının önemini gösterdiği belirtildi. Şiddete karşı duyarlılığı oluşturacak toplumsal seferberliğin başlatılmasının acilen gerektiği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi

“Temmuz ayında gerçekleştirilen şiddet olaylarına baktığımızda, 115 saldırganın neden olduğu 30 şiddet vakasında 60 sağlık çalışanının mağdur olduğunu görüyoruz. Çok üzgünüz ki, 1 doktor hayatını kaybetti. Ay boyunca yaşanan 30 şiddet olayının 27’sine hasta ve hasta yakınları neden olurken, 3’üne ise kendini bilmez kişiler sebebiyet verdi. Bu rakamlar, yaşanan olayların neredeyse yüzde 90’ının hasta ve hasta yakınları tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir. Hasta ve hasta yakınlarının saldırgan tutumu hem sağlık hizmetini engellemekte hem de sağlık sisteminin geleceğini tehlikeye sokmaktadır. Temmuz ayı boyunca şiddet vakalarının 27’si hem sözlü hem fiili, 3’ü sözlü olarak vuku buldu. Şiddet olaylarının 27’si hastanelerde, 3’ü ise sahada gerçekleşti. Ay boyunca yaşanan 30 şiddet olayında; 20 doktor, 14 güvenlik görevlisi, 10 hemşire, 7 acil tıp teknisyeni, 1 ebe ve 8 diğer sağlık çalışanı mağdur oldu. 1 doktor ise hayatını kaybetti”

115 saldırganın 81’i hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı kaydedilen açıklamada, “Gözaltına alınan 19 saldırgan serbest bırakıldı. 5 saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, 9 saldırgan ise tutuklandı. Doktor Ekrem Karakaya’nın ölümüne sebebiyet veren saldırgan ise intihar etti. Her ne kadar sağlıkta şiddet, Mayıs’ta çıkan yasa ile katalog suçlar arasına girmiş olsa da adli mercilerin verdiği kararlar, yasanın etkin bir şekilde uygulanmadığını göstermektedir” denildi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI ADALETİ SOSYAL MEDYADA ARIYOR”

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, “Sağlıkta şiddetin katalog suçlar arasına girmesini çok önemli bir adım olarak değerlendirmiştik. Yasadan sonra saldırganların artık elini kolunu sallayarak dışarıda gezemeyeceklerine olan inancımız büyük ölçüde artmıştı. Ancak yasanın çıktığı tarihten bugüne kadar olan süreçte adli mercilerin aldığı kararlara baktığımızda, saldırganların serbest kaldığını görmekteyiz. Bu durum sağlık çalışanlarını hayal kırıklığına uğratmaktadır. Saldırganların serbest kalmasına tepki gösteren sağlık çalışanları, maalesef adaleti sosyal medyada arıyor. Adli merciler, sosyal medyada baskı oluştuktan sonra serbest kalan saldırgan hakkında tutuklama kararı çıkartıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yasanın daha etkin bir şekilde uygulanması, aynı zamanda hakimlerin, savcıların ve kolluk kuvvetlerinin gereken hassasiyeti göstermesi şarttır. Şiddet yapanın yanına kar kalmamalı. Sağlık-Sen olarak, sağlıkta şiddet karşı bugüne kadar gösterdiğimiz mücadeleyi, bundan sonra da göstermeye kararlıyız” denildi.

DHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

﻿
Günde 1000$ kazanmak için hemen tıkla!
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
1
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
2
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
3
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
4
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
5
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
6
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
7
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bir araya geldi
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿Meral Akşener’e dert yanan kuyumcu ekonominin içler acısı halini böyle anlattı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿FIFA Dünya Sıralaması açıklandı
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Erdoğan'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun telefonu
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Trabzonspor'a yeni sponsor
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti  
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.