Temmuz ayında ‘Aşkı Hatırla’dık

Her ne kadar 2024-2025 televizyon dizi sezonu kapansa da yaz döneminde ekrana gelen bir ve dijitalde yayınlanan birçok dizi var.

Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP tarafından açıklanan verilere göre, sosyal medyada Temmuz ayında en çok konuşulan dizi ‘Aşkı Hatırla’ oldu. Hande Erçel (Güneş) ve Barış Arduç’un (Deniz) başrolünde olduğu dizi hakkında 74 bin 900 bin paylaşım yapıldı. Disney Plus’ta 18 Haziran’da yayınlanan dizi, geçmişte derin bir ilişki yaşamış ama yolları ayrılmış iki insanın yıllar sonra tekrar karşılaşmasıyla başlayan bir romantik dram hikâyesini merkezine alıyor.

Aşkı Hatırla’yı sırasıyla Çift Kişilik Oda, Leyla Hayat Aşk Adalet, Aile Saadeti, Geleceğe Mektuplar, Gassal, Prens ve Kader Oyunları takip etti.

Yaza yeni bir ‘Heyecan’ geldi

Rap dünyasının fenomen ikilisi Tefo & Seko ile pop müziğin beste fabrikatörü Serdar Ortaç’tan yılın düeti geldi.

Serdar Ortaç’ın 2008 yılında çıkardığı ve listeleri kasıp kavuran, günümüzde ise yarattığı etkiyi hala sürdüren efsane şarkı ‘Heyecan,’ bu kez yepyeni versiyonuyla karşımıza çıktı. Sözleri ve müziği Serdar Ortaç’a, düzenlemesi Volga Tamöz’e ait olan ‘Heyecan’, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlandı.

Şarkı, yalnızca bir düet olmakla kalmıyor; iki farklı tarzı bir potada harmanlayarak müziğin sınırsız ve özgür dünyasına da selam gönderiyor.

Bağımsız tiyatrolara özel uygulama

İBB Kültür’e bağlı mekânlarda, ilk kez bir ücret tarifesinde bağımsız tiyatrolara pozitif ayrımcılık yapılarak ve sembolik bir rakamla kiralamaları sağlanıyor.

Bağımsız tiyatroların oyunları için kullanabileceği mekânlar; İBB’ye bağlı 12 kültür merkezi, Metrohan, Baruthane ve diğerlerinden daha uygun bir uygulamayla Şişli Habitat Sahne. İstanbul’daki bağımsız tiyatro toplulukları, 2025-2026 sezonunda da İBB Kültür sahnelerinde oyunlarını sahnelemeye devam edebilecek. Kentin birçok noktasında konumlanmış kültür merkezlerinin ve Şişli Habitat Sahne’nin yanı sıra Metrohan ve Baruthane de bu yıl özel tiyatroların oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Sadece son bir yıl içerisinde 100’e yakın tiyatro topluluğunun prova ya da oyun sahneleyerek yararlandığı bu iş birliği, yeni sezonda daha fazla sahne ve toplulukla büyüyecek.