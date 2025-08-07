Temmuz ayında elektrik tüketiminde rekor artış

Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, aşırı sıcaklarla birlikte artan elektrik kullanımına tarımsal sulamada kullanılan kaçak elektrik yükünün de eklenmesiyle altyapıda dalgalanmalar ve bölgesel kesintiler yaşandığını belirtti. Muhtemel kesintilere yaşanmış bir örnek veren Obut, son olarak Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaçak kullanım ve aşırı yüklenmeden dolayı trafoların yandığını, ekiplerin arızaya 45 dakika içinde müdahale ederek merkeze yeniden enerji sağladığını söyledi. Ayrıca Naci Obut, kırsal alanlara enerji verilmesi için de ekiplerin uzun süre çalışmak durumunda kaldığını aktardı.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan aşırı sıcaklara karşı enerji arzını güvenle sürdürüyor. Bölgede hava sıcaklıklarının yer yer 54 dereceyi bulduğu Temmuz ayında elektrik tüketimi rekor seviyelere ulaştı. 6 ili kapsayan Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde Haziran ayında 1 milyon 767 bin MWh olan toplam elektrik tüketimi, Temmuz'da yaklaşık yüzde 57 oranında artışla 2 milyon 780 bin MWh'ye yükseldi.

"KAÇAK ELEKTRİK SÜRDÜRÜLEBİLİR ELEKTRİK DAĞITIMINI TEHDİT EDİYOR"

İl bazında en yüksek günlük tüketim 31 Temmuz 2025 günü 45.088 MWh ile Şanlıurfa'da gerçekleşti. Şanlıurfa'yı 23.444 MWh ile Diyarbakır ve 19.609 MWh ile Mardin izlerken; konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dicle Elektrik Şanlıurfa İl Müdürü Naci Obut, "Aşırı sıcaklar nedeniyle kullanıma bağlı olarak elektrik şebekesinde oluşan yoğunluk, tarımsal sulamada kullanılan kaçak elektriğin oluşturduğu yükle birleşince elektrik altyapısı zaman zaman sınırlarına dayanıyor. Bu durum hem dalgalanmalara hem de bölgesel kesintilere yol açabiliyor" dedi.

Muhtemel kesintileri bir örnekle açıklayan Obut, son olarak Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaçak kullanım ve aşırı yüklenmeden dolayı trafoların yandığını, ekiplerin arızaya 45 dakika içinde müdahale ederek merkeze yeniden enerji sağladığını söyleyerek, kırsal alanlara enerji verilmesi için de ekiplerin uzun süre çalışmak durumunda kaldığını belirtti.

"AŞIRI YÜK, İLETİM SİSTEMLERİNİ BİLE ETKİLİYOR"

Tarımsal sulama trafoları ve sulama pompalarında kompanzasyon sistemlerinin bulunmamasının da elektrik şebekesinde ciddi bir yük oluşturduğunu belirten Obut, "Bu durum sadece bizim şebekemizi değil, zaman zaman ulusal trafo merkezlerindeki iletim sistemlerini de etkiliyor. Bu da arızalara ve kesintilere neden olabiliyor. Dağıtım bölgemizde yaşanabilecek elektrik dalgalanmalarını en aza indirmek için tüketicilerimizin ihtiyaç kadar elektrik kullanmalarını, elektriği israf etmeden tüketmelerini bekliyoruz. Böylesi bir davranış biçimi sistemi rahatlatacak, muhtemel sorunları da önleyecektir" ifadelerini kullandı.