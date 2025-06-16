Temmuz ayında emeklinin alacağı maaş ortaya çıktı! Herkes bu veriyi bekliyordu…

Milyonlarca emekli 24 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında geçim derdini derinden hissediyor. Emekliler maaşlarının iyileştirilmesini istiyor. Ancak emeklilere temmuz ayında her yıl olduğu gibi 6 aylık fark ödemesi sağlanacak. Merkez Bankası’ndan kritik veri geldi. Ekonomi piyasalarından 69 katılımcının yanıtlarına göre haziran ayında enflasyonun 1,61 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında hak kazanacağı zam oranı yüzde 17 olarak gerçekleşecek. Ancak verilerin net olarak 3 temmuzda TÜİK enflasyonunun açıklanması ile belirlenecek.

EMEKLİLERİN MAAŞI AÇLIK SINIRI ALTINDA KALACAK

Ocak ayında emeklilere 15.71 oranında maaşlara iyileştirme yapılmıştı. En düşük emekli aylığı 14 bin 569 liraya gelmişti. Maaşlar son 5 aylık enflasyon verisiyle yüzde 15.1 düşüş yaşadı. Emeklilerin 5 aylık farkta alçağı maaşta 15.1 olacak. Ancak emekliye gelecek zam açlık sınırının 22 bin TL’yi açtığı ortamda merhem olmaktan öteye gidemeyecek.

MERKEZ BANKASI ANKETİNDE YÜZDE 17 ÇIKTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her ay yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin haziran raporunu yayınladı. 52'si finansal sektör ve 17'si reel sektörden olmak üzere 69 katılımcının yanıtlarıyla hazırlanan raporda haziran ayının enflasyon oranı da belli oldu. Enflasyon oranı için 1,61 tahminine yer verilirken, beklentinin gerçekleşmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında hak kazanacağı zam oranı yüzde 17 şeklinde olacak. Bu noktada 16 bin 928 TL'ye maaşların çıkması tahmin ediliyor.