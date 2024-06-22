Temmuz kira zam oranı belli oldu. Fazlasını isteyen olursa vermeyin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz kira zam oranı belli oldu. Fazlasını isteyen olursa vermeyin

Temmuz itibari ile 2 yıldır süren yüzde 25'lik kira zammı sınırının ortadan kalkacak olması kiracıların hayatını kabusa çevirirken ev sahipleri ise yapacakları zamları hesaplıyor. Peki Temmuz'da kira zammı yüzde kaç olacak?

Temmuz ayına günler kala hem ev sahipleri hem kiracılar Temmuz kira artış oranını kilitlendi.

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TEMMUZ KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarında olduğu gibi Temmuz ayında yapılacak kira zammı yüzdesi Haziran ayı enflasyon rakamlarının açılanması ile kesinlik kazanacak. 3 Temmuz itibari ile tüm Türkiye'de konutlarda ve dükkanlarda uygulanacak kira zammı oranı da belli olacak.

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Haziran ayı kira zam tavanı mayıs enflasyonu ile birlikte belli olmuştu. Mayısta 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 olarak kesinleşti. Haziran ayında kira sözleşmesi biten dükkanlarda bu oran kira zammı olarak kullanıldı. Ancak ev kiraları hala yüzde 25 sınırına tabi olduğunu için bu zam yansıtılmadı. Temmuz ayında ise konut kirası zamlarının en fazla yüzde 65 olması bekleniyor.

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BAŞKANLIK GELİR VERGİLERİNİ İNCELEMEYE DEVAM EDİYOR

Kira zammı sınırlaması dar gelirli kiracıları büyük oranda rahatsız olsa da uzmanlar ise zam sınırı uygulamasının kalkması ile kira piyasasının normalleşmeye başlayacağını savunuyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı ise yaptığı ev baskınları ve hesap incelemeleri ile hem kaçak vergileri tespit etmeye hem de fahiş kira talep edenleri belirlemeye devam edecek.

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