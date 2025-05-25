Temmuzda asgari ücrete ara zam gelecek mi? Uzman isim açıkladı

Hayat pahalılığı ve ekonomideki dalgalanma vatandaşı kara kara düşündürürken temmuz ayında asgari ücrete ara zam olup olmayacağı da merak ediliyor...

Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, Sözcü TV'de Gülinay Selçuk'la Haber Saati programında ekonomi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Aydoğmuş, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkına dayalı yüzde 18, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17 civarında bir artış yasal çerçevede zaten yapılacağını fakat bunun dışında bir iyileştirme olmayacağını söyledi.

Aydoğmuş, "Temmuz’da asgari ücrete zam yapılması ihtimalini beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisini değerlendiren Aydoğmuş'un şunları söyledi:

"Bazı haberlerde Merkez Bankası raporundan böyle bir çıkarsama yapıldığı belirtiliyor. Raporda “fiyat artışlarını dikkate aldık” gibi ifadeler var.

Bunun anlamı şu: Toplu sözleşme ve enflasyon farkı nedeniyle SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 18, memur ve memur emeklileri için yüzde 17 civarında bir zam zaten yasal olarak geliyor. Bu hükümetin takdirinde değil.

Ama bunun dışında, örneğin asgari ücret için bir artış öngörülmüyor. Merkez Bankası’nın fiyatlaması da buna göre yapılmış.

Sanayici yeni bir ücret artışına hazır değil ve hükümetin de bu yönde bir planı yok gibi görünüyor. Temmuz ayında asgari ücrete zam gelmesini beklemiyorum."