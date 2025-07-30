"Temmuzda felaket olacak" demişti: Japon Baba Vanga'nın kehaneti tuttu mu?

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası Çarşamba sabahı 8.8 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Depremin ardından oluşan tsunami dalgaları, Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido Adası ile Rusya’ya ait Kuril Adaları’nı etkiledi. Bu yıkıcı olay, Japon manga sanatçısı Ryo Tatsuki’nin 1999 yılında yayımladığı bir çizgi romanındaki “kehaneti” yeniden gündeme taşıdı.

Tatsuki’nin “Gördüğüm Gelecek” adlı mangasındaki çizimlerde, 5 Temmuz 2025’te Japonya’nın güneyinde büyük bir felaketin yaşanacağı öne sürülüyordu. Beklenen felaket o tarihte gerçekleşmese de, 25 gün sonra meydana gelen Kamçatka depremi ve tsunami sonrası birçok kişi bu “kehanetin” sadece belirli bir günü değil, temmuz ayı genelini işaret ettiğini düşünmeye başladı.

“TAM TARİH TUTMASA DA SAYGI DUYMAK GEREK”

Sosyal medyada bu benzetmelere dair çok sayıda paylaşım yapılırken, X (eski adıyla Twitter) platformunda bir kullanıcı, “Tarih tam tutmasa da Ryo Tatsuki’ye saygı duymak gerek” ifadelerini kullandı.

Japon sosyal medyasında #July5Disaster etiketiyle konu yeniden gündeme gelirken, Hong Kong'dan Japonya'ya yapılan uçuş rezervasyonlarında, haziran sonu ve temmuz başında yüzde 83’lük bir düşüş yaşandığı öğrenildi.

UZMANLAR TEMKİNLİ

Ancak uzmanlar bu tür iddialara temkinli yaklaşıyor. Tokyo Üniversitesi’nden Profesör Sekiya Naoya, bu tür tahminlerin bilimsel olmadığını ve depremlerin ne zaman olacağını öngörmenin mümkün olmadığını vurguladı. Japonya’daki resmi makamlar da daha önce halkı bu tür “kehanetlere” inanmamaları konusunda uyarmıştı.

Ryo Tatsuki, geçmişte 2011 Tohoku depremi gibi bazı felaketleri önceden bildiği öne sürülse de, uzmanlar bu tür öngörülerin genellikle belirsiz ve yoruma açık olduğunu, Baba Vanga gibi diğer “kahinlerle” benzerlik taşıdığını belirtiyor.

TATSUKİ NE DEMİŞTİ?

CNN International’ın haberine göre, manga sanatçısı Ryo Tatsuki tarafından 1999 yılında yayınlanan “Gördüğüm Gelecek” (The Future I Saw) isimli çizgi romanda Mart 2011 için de büyük çaplı bir felaket uyarısında bulunulmuştu. 11 Mart 2011 tarihinde gerçekten bir deprem oldu; Tohoku bölgesinde yaşanan 9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkıcı bir tsunami Japonya’yı vurdu.

Söz konusu eserin 2021 yılında yayınlanan “tam sürümü” ise bir sonraki büyük depremin bu temmuz ayında yaşanacağını iddia etti.

Tatsuki’nin mangaları, özellikle Doğu ülkelerinde çok fazla takipçi ve hayrana sahip. Hayranları, Tatsuki’nin gelecekte yaşanacak olayları rüyasında görebildiğine inanıyor. 2011 yılına dair yaptığı tahminin gerçek olması ise kendisini sadece Japonya’da değil, Tayland ve Çin gibi diğer bölge ülkelerinde de meşhur etti. Yayıncısına göre, kitap 900 bin kopya sattı, Çince dilinde de yayınlandı.

Hayranlarına göre, sanatçı sadece depremi değil Prenses Diana ve Freddie Mercury’nin ölümleri ve Covid-19 pandemisini de tahmin etmişti.