Temreye iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Temreye sürüldüğünde gideren mucize otu ayıgülü dikkatlerden kaçmadı.

Ayıgülü otuyla ilgili detaylar…

TEMRE HASTALIĞI NEDİR?

Bir çeşit deri hastalığıdır. Cilt üzerinde görüntü olarak kırmızı ve küçük kabarık lekelere neden olur ve cilde yayılır.

Hastalıklı bölgeye dokunulduğu zaman pürüzlü ve pütürlü bir his uyandırır.

Oldukça sık görülen bu hastalık cilt yüzeyinin tahriş olmasından kaynaklanır.

Tahriş olmanın dışında otobüste, sokakta, okulda yani hijyenik olmayan, topluma açık ortamlara temas ettiğimiz yerlerden vücudumuza geçen bakterilerden de kaynaklanabilir.

AYIGÜLÜ OTU NASIL KULLANILIR?

Bir tatlı kaşığı demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir.

UYARI : Tarife uyulmalı ve uzun süre kullanılmamalıdır.