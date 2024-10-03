Temsilcilerimiz Avrupa arenasında. İşte muhtemel ilk 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçlarında temsilcilerimiz sahaya çıkıyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş güçlü rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY LETONYA TEMSİLCİSİYLE KARŞILAŞACAK

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile karşılaşacak.

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Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefiyle başladı. Yenilenen formatta 36 takımlı grup aşamasında yer alabilmek için play-off oynamak zorunda kalan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'u geçemedi.

Galatasaray, yeni formatıyla düzenlenen "Kupa 2"deki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta maçlarını galibiyetle tamamlayan 13 takım arasında averajla 5. sırada yer aldı.

Letonya 1. Futbol Ligi'nde (Virsliga) geçen sezonu şampiyon tamamlayarak tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaşan RFS ise UEFA Avrupa Ligi'ne Romanya temsilcisi FCSB'ye 4-1 yenilerek başladı.

RIGAS FC - GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

RFS: Ondoa; Savalnieks, Prenga, Balodis, Lipuscek, Odisharia; Markhiyev, Panic, Zelenkovs; Ikaunieks, Kouadio.

Galatasaray: Günay, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Gabriel Sara, Torreira, Barış Alper, Dries Mertens, Yunus Akgün, Mauro Icardi.

SARI LACİVERTLİ TEMSİLCİMİZİN RAKİBİ TWENTE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşacak.

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Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sam Barrott olacak. Maç TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Twente deplasmanından galibiyetle ayrılarak bu kulvardaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.

Ev sahibi ekip ise UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap, Steijn; Van Wolfswinkel, Van Bergen, Lammers

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Maximin, En-Nesyri

KARAKARTALIN KONUĞU ALMAN TEMSİLCİSİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

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Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı İskoç hakem John Beaton yönetecek.

İki takım, Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı takım, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak.

Organizasyonda 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Eintracht Frankfurt ise ilk hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Felix Uduokhai, Masuaku, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Immobile.

Eintracht Frankfurt: Kaua; Kristensen, Tuta, Theate, Nkounkou; Knauff, Dahoud, Skhiri, Bahoya; Marmoush, Matanovic.