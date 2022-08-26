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İşte Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kuralar çekildi. Başakşehir ve Sivas'a zorlu rakipler geldi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 16:25
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Temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

İşte Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.

Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.

A
Başakşehir
Fiorentina
Hearts
RFS Riga

B
West Ham United
FCSB
Anderlecht
Silkeborg

C
Villarreal
Be'er Sheva
Austria Wien
Lech Poznan

D
Partizan
Köln
Nice
Slovacko

E
AZ
Apollon
Vaduz
Dnipro

F
Gent
Molde
Shamrock Rovers
Djurgardens

G
Slavia Prag
Cluj
Sivasspor
Ballkani

H
Basel
Slovan Bratislava
Zalgiris
Pyunik

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