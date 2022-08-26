İşte Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları kurası İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi.
Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.
A
Başakşehir
Fiorentina
Hearts
RFS Riga
B
West Ham United
FCSB
Anderlecht
Silkeborg
C
Villarreal
Be'er Sheva
Austria Wien
Lech Poznan
D
Partizan
Köln
Nice
Slovacko
E
AZ
Apollon
Vaduz
Dnipro
F
Gent
Molde
Shamrock Rovers
Djurgardens
G
Slavia Prag
Cluj
Sivasspor
Ballkani
H
Basel
Slovan Bratislava
Zalgiris
Pyunik
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