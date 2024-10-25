Temsilcilerimize para yağdı! UEFA Türk takımlarının kasasını doldurdu

Football Coefficient'in sunduğu verilerine göre Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa serüveninde bu sürece kadar kasasına giren para miktarı netleşti.
EN YÜKSEK PAY ALAN İLK 10 TAKIM VE TÜRK KULÜPLERİNİN KAZANCI
Market payı, lig sıralaması netleşmediği için hesaba dahil edilmeden Avrupa kupalarında şu ana kadar en fazla para kazanan ilk 10 takım ve Türk ekiplerinin sıralaması şu şekilde;
1- Aston Villa - 36.8 milyon euro
2- Liverpool - 36.5 milyon euro
3- Manchester City - 34.8 milyon euro
4- Monaco - 34.5 milyon euro
5- Brest - 34.3 milyon euro
6- Bayer Leverkusen - 34 milyon euro
7- Inter - 33.7 milyon euro
8- Sporting - 33.4 milyon euro
9- Arsenal - 32.2 milyon euro
10- Barcelona - 31.2 milyon euro
37- Galatasaray - 12.6 milyon euro
54- Fenerbahçe - 7 milyon euro
72- Beşiktaş - 5.5 milyon euro
103- Başakşehir - 3.8 milyon euro
132- Trabzonspor - 1.2 milyon euro