Temsilcilerimize para yağdı! UEFA Türk takımlarının kasasını doldurdu

Football Coefficient'in sunduğu verilerine göre Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa serüveninde bu sürece kadar kasasına giren para miktarı netleşti.

EN YÜKSEK PAY ALAN İLK 10 TAKIM VE TÜRK KULÜPLERİNİN KAZANCI

Market payı, lig sıralaması netleşmediği için hesaba dahil edilmeden Avrupa kupalarında şu ana kadar en fazla para kazanan ilk 10 takım ve Türk ekiplerinin sıralaması şu şekilde;

1- Aston Villa - 36.8 milyon euro

2- Liverpool - 36.5 milyon euro

3- Manchester City - 34.8 milyon euro

4- Monaco - 34.5 milyon euro

5- Brest - 34.3 milyon euro

6- Bayer Leverkusen - 34 milyon euro

7- Inter - 33.7 milyon euro

8- Sporting - 33.4 milyon euro

9- Arsenal - 32.2 milyon euro

10- Barcelona - 31.2 milyon euro

37- Galatasaray - 12.6 milyon euro

54- Fenerbahçe - 7 milyon euro

72- Beşiktaş - 5.5 milyon euro

103- Başakşehir - 3.8 milyon euro

132- Trabzonspor - 1.2 milyon euro