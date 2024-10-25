Temsilcilerimize para yağdı! UEFA Türk takımlarının kasasını doldurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Temsilcilerimize para yağdı! UEFA Türk takımlarının kasasını doldurdu

Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile Konferans Ligi'nde ter döken Başakşehir'in Avrupa mücadelelerinin ardından kasalarına giren paranın miktarı netleşti. Ayrıca Avrupa macerasına play-off turunda veda eden Trabzonspor'un da kazancı duyuruldu.

Football Coefficient'in sunduğu verilerine göre Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa serüveninde bu sürece kadar kasasına giren para miktarı netleşti.

EN YÜKSEK PAY ALAN İLK 10 TAKIM VE TÜRK KULÜPLERİNİN KAZANCI

Market payı, lig sıralaması netleşmediği için hesaba dahil edilmeden Avrupa kupalarında şu ana kadar en fazla para kazanan ilk 10 takım ve Türk ekiplerinin sıralaması şu şekilde;

1- Aston Villa - 36.8 milyon euro

aston.jpg

2- Liverpool - 36.5 milyon euro

liverpool.jpg

3- Manchester City - 34.8 milyon euro

city.jpg

4- Monaco - 34.5 milyon euro

monaco.jpg

5- Brest - 34.3 milyon euro

brest.jpg

6- Bayer Leverkusen - 34 milyon euro

leverkusen.jpg

7- Inter - 33.7 milyon euro

nter.jpg

8- Sporting - 33.4 milyon euro

sporting.jpg

9- Arsenal - 32.2 milyon euro

arsenal.jpg

10- Barcelona - 31.2 milyon euro

barcelona.jpg

37- Galatasaray - 12.6 milyon euro

galatasaray.jpg

54- Fenerbahçe - 7 milyon euro

fenerbahce.jpg

72- Beşiktaş - 5.5 milyon euro

besiktas.jpg

103- Başakşehir - 3.8 milyon euro

basaksehir.jpg

132- Trabzonspor - 1.2 milyon euro

trabzonspor.jpg

Son Haberler
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! 4 kişi yaralandı
Erbakan eski ittifak ortaklarını hedef aldı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ordumuzu aciz gösterir
Erbakan eski ittifak ortaklarını hedef aldı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ordumuzu aciz gösterir
Elazığ’da trafik kazası! 2 kişi yaralandı
Elazığ’da trafik kazası! 2 kişi yaralandı
Ankara'da akrabalar birbirine girdi
Ankara'da akrabalar birbirine girdi
Anadolu Efes’te Larkin şoku
Anadolu Efes’te Larkin şoku