Türk takımlarının Avrupa heyecanı Yeniçağ’da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Salı (Bugün)

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlasa da ülke puanı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayan Galatasaray, Avrupa macerasına 2. ön eleme turundan başladı. İlk olarak Zalgris'i eleyen Sarı Kırmızılılar, şimdi de 3. ön eleme turunda Sloven ekip NK Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Bu maçı Sedat Kaya yazacak.

Perşembe

UEFA Konferans Ligi'ne katılabilmek için üç temsilcimiz avantaj için sahaya çıkacak. 3. ön eleme turunda Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile mücadele edecek. Karşılaşmayı Gürel Yurttaş değerlendirecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de sahaya çıkıyor. Zimbru'yu toplam skorda 9 golle eleyen Sarı Lacivertliler, sahasında Maribor'u konuk edecek. Mücadeleyi Fatih Saboviç yazacak.

Avrupa kupalarında ilk kez mücadele etmek isteyen Adana Demirspor da sahaya çıkıyor. Cluj'u eleyen Akdeniz temsilcisi, Hırvatistan temsilcisi Osijek ile 3. ön eleme turunda mücadele edecek. Karşılaşmayı Mirza Şeker yazacak.