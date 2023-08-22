Temsilcilerimizin Avrupa heyecanı Yeniçağ’da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Temsilcilerimizin Avrupa macerası kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un gruplara kalma yolundaki son sınavları olan play-off serüveni Yeniçağ'da yaşanacak. İşte maçların programı...

Temsilcilerimizin Avrupa heyecanı Yeniçağ’da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

YARIN
Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde gruplara yükselmek için play-off turu ilk maçında Molde’ye konuk olacak. 22.00’de başlayacak maçı Sedat Kaya yazacak.

PERŞEMBE
UEFA Konferans Ligi'ne katılabilmek için üç temsilcimiz avantaj için sahaya çıkacak. Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Hollanda temsilcisi Twente ile saat 20.00’de kendi evinde karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Fatih Saboviç yazacak.

Öte yandan Beşiktaş’ta Konferans Ligi’nde gruplara kalma yolunda avantaj elde etmek için sahaya çıkıyor. Azerbaycan temsilcisi Neftci Bakü’yü eleyen siyah-beyazlılar play-off turu ilk maçında saat 20.00’de deplasmanda Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Karşılaşmayı Gürel Yurttaş değerlendirecek.

Avrupa kupalarında ilk kez mücadele etmek isteyen Adana Demirspor da sahaya çıkıyor. 3. ön eleme turunda Osijek’i turnuvanın dışına iten Akdeniz temsilcisi, play-off turu ilk maçında saat 21.00’de Belçika ekibi Genk’in konuğu olacak. Karşılaşmayı Abdullah Şaşkın yazacak.

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