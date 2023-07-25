Temsilcilerimizin Avrupa heyecanı Yeniçağ’da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

Temsilcilerimizin Avrupa macerası başlıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ön eleme turu serüveni Yeniçağ'da yaşanacak. İşte maçların programı...

Temsilcilerimizin Avrupa heyecanı Yeniçağ’da. Maçlar biter bitmez yazacaklar

SALI (Bugün):

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris ile 19.00'da karşı karşıya gelecek. Bu kritik maçı Sedat Kaya değerlendirecek.

ÇARŞAMBA:

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda Fenerbahçe, Moldova temsilcisi Zimbru'yu ağırlayacak. Mücadeleyi Fatih Saboviç yazacak.

PERŞEMBE:

Beşiktaş da Fenerbahçe ile aynı yerde sahne alacak. Siyah Beyazlılar, Arnavutluk ekibi Tirana'yı konuk edecek. Bu kritik mücadeleyi Gürel Yurttaş yazacak.

Öte yandan Adana Demirspor da Avrupa sahnesine tarihinde ilk kez ayak basacak. Akdeniz temsilcisi Romanya ekibi Cluj ile Romanya'da karşılaşacak. Bu mücadeleyi de Mirza Şeker değerlendirecek.

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