Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri açıklandı

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray fikstürü açıklandı

Bu sezon ligimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın katıldığı Avrupa Ligi'nde lig aşaması eşleşmeleri UEFA'nın merkezinde yapılan kura çekimi ile belli oldu.

Temsilcilerimizin rakiplerinin belli olmasının ardından herkesin beklediği maç takvimi yayınlandı.

İşte temsilcilerimizin fikstürü:

BEŞİKTAŞ

26 Eylül - Ajax (D)
3 Ekim - Frankfurt
24 Ekim - Lyon (D)
6 Kasım - Malmö
28 Kasım - Tel Aviv
12 Aralık - Bodo Glimt (D)
22 Ocak - Athletic Bilbao
30 Ocak - Twente (D)

FENERBAHÇE

25 Eylül Union SG
3 Ekim Twente (D)
24 Ekim Manchester United
7 Kasım Alkmaar (D)
28 Kasım Slavia Prag (D)
11 Aralık Athletic Bilbao
23 Ocak Lyon
30 Ocak Midtjylland (D)

GALATASARAY

25 Eylül PAOK
3 Ekim RFS (D)
23 Ekim Elfsborg
7 Kasım Tottenham
28 Kasım AZ Alkmaar (D)
12 Aralık Malmö (D)
21 Ocak Dinamo Kiev
30 Ocak Ajax (D)

Son Haberler
Elazığ-Pertek'te feribotunda suya düşen kadın kurtarıldı
Feribottan suya düşen kadın kurtarıldı
Kapaklı’da Kamyon elektrik direklerini devirdi, park halindeki araç zarar gördü
Kapaklı’da Kamyon elektrik direklerini devirdi, park halindeki araç zarar gördü
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırısı
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırısı
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
Beşiktaş ayrılığı açıkladı
Galatasaray gol olup yağıyor. 40 dakikada 4 gol
Galatasaray gol olup yağıyor