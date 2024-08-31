Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri açıklandı

Bu sezon ligimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın katıldığı Avrupa Ligi'nde lig aşaması eşleşmeleri UEFA'nın merkezinde yapılan kura çekimi ile belli oldu.
Temsilcilerimizin rakiplerinin belli olmasının ardından herkesin beklediği maç takvimi yayınlandı.
İşte temsilcilerimizin fikstürü:
BEŞİKTAŞ
26 Eylül - Ajax (D)
3 Ekim - Frankfurt
24 Ekim - Lyon (D)
6 Kasım - Malmö
28 Kasım - Tel Aviv
12 Aralık - Bodo Glimt (D)
22 Ocak - Athletic Bilbao
30 Ocak - Twente (D)
FENERBAHÇE
25 Eylül Union SG
3 Ekim Twente (D)
24 Ekim Manchester United
7 Kasım Alkmaar (D)
28 Kasım Slavia Prag (D)
11 Aralık Athletic Bilbao
23 Ocak Lyon
30 Ocak Midtjylland (D)
GALATASARAY
25 Eylül PAOK
3 Ekim RFS (D)
23 Ekim Elfsborg
7 Kasım Tottenham
28 Kasım AZ Alkmaar (D)
12 Aralık Malmö (D)
21 Ocak Dinamo Kiev
30 Ocak Ajax (D)