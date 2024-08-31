Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki fikstürleri açıklandı

Bu sezon ligimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın katıldığı Avrupa Ligi'nde lig aşaması eşleşmeleri UEFA'nın merkezinde yapılan kura çekimi ile belli oldu.

Temsilcilerimizin rakiplerinin belli olmasının ardından herkesin beklediği maç takvimi yayınlandı.

İşte temsilcilerimizin fikstürü:

BEŞİKTAŞ

26 Eylül - Ajax (D)

3 Ekim - Frankfurt

24 Ekim - Lyon (D)

6 Kasım - Malmö

28 Kasım - Tel Aviv

12 Aralık - Bodo Glimt (D)

22 Ocak - Athletic Bilbao

30 Ocak - Twente (D)

FENERBAHÇE

25 Eylül Union SG

3 Ekim Twente (D)

24 Ekim Manchester United

7 Kasım Alkmaar (D)

28 Kasım Slavia Prag (D)

11 Aralık Athletic Bilbao

23 Ocak Lyon

30 Ocak Midtjylland (D)

GALATASARAY

25 Eylül PAOK

3 Ekim RFS (D)

23 Ekim Elfsborg

7 Kasım Tottenham

28 Kasım AZ Alkmaar (D)

12 Aralık Malmö (D)

21 Ocak Dinamo Kiev

30 Ocak Ajax (D)