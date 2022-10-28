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İşte ülke puanında son durum

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz ülke puanını yükseltmeye devam ediyor...

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 10:53
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Temsilcilerimizin Avrupa'da oynadıkları maç sonrasında Türkiye ülke puanında yükselişe geçti

İşte ülke puanında son durum
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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları sona erdi.

Kupa 2'de Rennes karşısında 3-0'dan geri dönen Fenerbahçe sahadan 3-3'lük skorla ayrıldı. Aynı saatte başlayan maçta ve gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Medipol Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise Kızılyıldız deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndü. Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor, konuk ettiği CFR Cluj'u 3-0'lık skorla devirdi ve Konferans Ligi'nde bir üst turu garantiledi.

YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR
Dört takımımızın aldığı sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanındaki yükselişini sürdürdü. Haftaya 14. sırada giren Türkiye 2 basamak atladı.

Türkiye, UEFA turnuvalarında bu hafta yapılan maçların ardından ülke puanı klasmanında 12. sıraya yerleşti.

İşte puan durumu;

 

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