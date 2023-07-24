Temsilcilerimizin Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi’nde ki temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
BEŞİKTAŞ
Beşiktaş 2. ön eleme turundaki rakibi Tirana'yı geçmesi halinde Neftçi Bakü-Zeljeznicar galibi ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE
Fenerbahçe rakibi Zimbru'yu elemesi halinde Maribor-Differdange 03 maçının kazananı ile mücadele edecek.
ADANA DEMİRSPOR
Adana Demirspor ise rakibi Cluj'u geömesi halinde Osijek-Zalaegerszegi karşılaşmalarının galibiyle karşı karşı karşıya gelecek.
UEFA Konferans Ligi 3. tur ön eleme ilk maçları 10 Ağustos'ta rövanş maçları ise 17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.