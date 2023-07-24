Temsilcilerimizin Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Bu sezon ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.