Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Adana Demirspor Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin play-off'a yükselmeleri halinde karşılaşacağı rakipleri belli oldu.

Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimiz Adana Demirspor Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin 3. Ön eleme turundaki rakiplerini elemeleri durumunda play-off turunda karşı karşıya gelecekleri takımlar belli oldu.

ADANA DEMİRSPOR
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor’un 3. Turdaki rakibi NK Osijek mağlup etmesi halinde Olympiakos-Genk maçının mağlubu ile eşleşecek.

BEŞİKTAŞ
Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş ise turu atlayan taraf olması halinde Aris-Dinamo Kiev mücadelesinin kazananı ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE
Temsilcimiz Fenerbahçe ise 3. ön eleme turundaki rakibi Maribor’u elemesi halinde ise play-off turunda Twente-Riga karşılaşmasının galibi ile mücadele edecek.

Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

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