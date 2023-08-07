Temsilcilerimizin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcilerimiz Adana Demirspor Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin 3. Ön eleme turundaki rakiplerini elemeleri durumunda play-off turunda karşı karşıya gelecekleri takımlar belli oldu.

ADANA DEMİRSPOR

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor’un 3. Turdaki rakibi NK Osijek mağlup etmesi halinde Olympiakos-Genk maçının mağlubu ile eşleşecek.

BEŞİKTAŞ

Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan temsilcimiz Beşiktaş ise turu atlayan taraf olması halinde Aris-Dinamo Kiev mücadelesinin kazananı ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE

Temsilcimiz Fenerbahçe ise 3. ön eleme turundaki rakibi Maribor’u elemesi halinde ise play-off turunda Twente-Riga karşılaşmasının galibi ile mücadele edecek.

Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.